Правительство РФ упростило правила ипотеки для семей с детьми

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Кабмин РФ изменил правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий Фото:

Для получателей материнского капитала упростили доступ к рефинансированию ипотеки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

«Семьям с детьми станет проще рефинансировать ипотечные кредиты, взятые с помощью материнского капитала», — сообщается на сайте кабмина РФ. Так, изменения коснулись порядка оформления права собственности на жилье, купленное за счет ипотечного кредита.

Согласно старым правилам, в течение шести месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик должен был оформить долю в квартире на детей. Таким образом, рефинансирующий банк получал в залог жилплощадь, собственниками которой в том числе считались несовершеннолетние. Если заемщик переставал выплачивать кредит, банку было сложно обратить взыскание на заложенную недвижимость, из-за чего многие банки не всегда соглашались на рефинансирование ипотеки с маткапиталом. Семьи с детьми в свою очередь с большим трудом могли переоформить кредит под более низкий процент.

Теперь этот момент был упрощен решением правительства страны. Теперь семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения кредита у банка, рефинансировавшего ипотеку.

Ранее правительство РФ разрешило оплачивать военную ипотеку из средств маткапитала. Тем временем стало известно, что в 2020 году свыше 230 тысяч российских семей рефинансировали ипотечные кредиты, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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