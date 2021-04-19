Единороссы считают, что кто-то хочет их «подставить» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Свердловское отделение «Единой России» прокомментировало информацию о якобы готовящейся скупке голосов на партийных праймериз. Как заявил URA.RU замглавы исполкома — начальник пресс-службы Максим Бестфатер, сам факт обращения в один из популярных пабликов Екатеринбурга в соцсетях с предложением «подзаработать» на привлечении избирателей показывает постановочный характер ситуации.

«19 апреля в социальных сетях Екатеринбурга появилась видеозапись, на которой неустановленное лицо, якобы имеющее отношение к „Единой России“, пытается организовать подкуп избирателей на предстоящем предварительном голосовании с помощью администрации одного из известных пабликов города. Благодаря содействию администрации этого паблика удалось установить, что данное лицо не имеет никакого отношения к партии», — заявил Максим Бестфатер. Он предположил, что опубликованное видео — провокация, направленная на дискредитацию праймериз.

Видео опубликовал в соцсети «ВКонтакте» паблик «Типичный Екатеринбург». Молодой человек предложил за вознаграждение привлекать людей на голосование. Один голос оценивался в 500 рублей, из которых 100 предлагалось передавать избирателю, 400 — делить между посредником и представителями паблика.

Ранее собеседники URA.RU допускали возможность скупки голосов на праймериз, оценивая стоимость одного аккаунта на сайте предварительного голосования в 1,5 — 2 тыс. рублей. Также появилась информация о принуждении бюджетников к голосованию на праймериз. Отбор кандидатов в депутаты от ЕР на предстоящих парламентских выборах состоится в последнюю неделю мая.