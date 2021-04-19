Источник: Ройзман попытается занять место Навального в оппозиции

Евгений Ройзман не спешит с заявлением о выдвижении в Госдуму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ведет переговоры с администрацией президента о выдвижении в Госдуму, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он считает, что Ройзман может привлечь голоса оппозиционно настроенных избирателей, отвлечь внимание от ситуации с осужденным оппозиционером Алексеем Навальным и снизить градус критики власти.

«В либеральной тусовке Москвы идет жаркая схватка за место Навального. Прежде всего по регулированию грантов от Запада, от сборов внутри в России. Это большие деньги. Ройзман — один из претендентов. Пока московская тусовка его в таком качестве не принимает, поэтому ему нужна поддержка администрации президента и выдвижение в Госдуму», — объяснил высокопоставленный инсайдер.

Политологи согласились с тем, что Ройзман — значимая фигура, решение о его политической карьере не в компетенции свердловских властей. «Решение о судьбе Ройзмана, конечно, будет приниматься в Москве. Как политик он давно перерос региональный уровень», — считает Аббас Галлямов.

«Выдвижение Ройзмана и его регистрация как кандидата пойдут на пользу теме открытости, конкурентности и легитимности выборов. Это главное. На разговоры о недопуске оппозиционных кандидатов можно ответить регистрацией таких фигур как Ройзман или, например, профессор [Валерий] Соловей», — прокомментировал политолог Константин Калачев. В то же время, он уверен, что своим выдвижением Ройзман не сможет оттянуть внимание от Навального. «Можно переключить внимание от несистемных кандидатов — сторонников Навального, создать интригу, удивить скептиков, поднять интерес к избирательному процессу, снизить градус критики», — добавил он. «Я когда приму решение [о выдвижении в Госдуму], публично об этом объявлю», — прокомментировал Евгений Ройзман.

Ранее URA.RU сообщало, что парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает освободить из тюрьмы Алексея Навального до 7 июня. Навальный находится в покровской ИК почти три месяца. В конце марта он объявил голодовку из-за недопуска в учреждение врача. ФСИН перевела Навального в больницу для осужденных.