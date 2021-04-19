19 апреля 2021
18 апреля 2021

В ХМАО силовики раскрыли крупную аферу с дочкой «Роснефти»

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания из ХМАО обманула дочку «Роснефти» на 30 млн рублей Фото:

В ХМАО грузоперевозчик «Югорская Транспортно-Экспедиционная Компания», используя мошенническую схему, обманул нефтегазовую компанию «РН-Снабжение-Нефтеюганск» на 30 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что сотрудники ООО „ЮТЭК“ вносили ложную информацию в документы, которые позже предъявляли для оплаты в ООО „РН-Снабжение-Нефтеюганск“. В результате компания незаконно получила денежные средства в размере более 30 млн рублей», — сказал источник.

В ходе проверки было установлено, что участие в мошенничестве принимали порядка 10 человек. От генерального директора компании Натальи Причесновой и ее зама, до бухгалтеров и механиков. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В адрес компании и пресс-службу полиции ХМАО были отправлены письменные запросы. На момент публикации ответ на них не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО раскрыли криминальную схему на 50 млн рублей. Тогда сотрудник управления информационных технологий и связи Сургута Денис Иванов помог полиции в раскрытии особо крупного мошенничества, где ущерб составил порядка 50 миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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