ФСБ опубликовала видео задержания джихадистов в Челябинске

Челябинские силовики опубликовали видео спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральский окружной военный суд в Екатеринбурге осудил 24-летнего жителя Челябинска Шамиля Нурумова, вербовавшего знакомых в запрещенные организации радикального исламистского толка, хранившего оружие и боеприпасы. После приговора, в соответствии с которым Нурумов получил 9 лет лишения свободы, управление ФСБ по территориальному управлению Росгвардии предоставило оперативное видео задержания.

«Нурумов являлся лидером „спящей“ ячейки сирийского филиала „Аль-Каиды“ террористической организации „Хайят Тахрир аш-Шам“ (обе организации запрещены в России) на территории Челябинской области. Будучи приверженцем радикального ислама, он с ноября 2018 по июль 2019 года создал и вел тематическое сообщество в одной из соцсетей», — говорится в заявлении силовиков.

Задержание Нурумова и его товарищей, оставшихся свидетелями по этому делу, обыск в квартире осужденного в ноябре 2019 года попали на видео. На кадрах записи видно, как оперативники изымают патроны, запалы к гранатам и литературу, использовавшаяся для вербовки сторонников для войны в Сирии против правительственных войск Башара Асада и к джихаду против неверных. Сам Нурумов готовил нападение с холодным на сотрудников полиции. Защита осужденного называет все обвинения голословными и бездоказательными.