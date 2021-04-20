Финансовые аналитики объяснили, как выгодно вложиться в золото

Эксперт посоветовал не покупать слитки, так как они облагаются НДС Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшие несколько месяцев золото будет расти. Сейчас это больше сезонное явление, но в перспективе драгметалл может побить ценовой рекорд. Как выгодно вложиться в золото URA.RU рассказал аналитик, эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

Утром 20 апреля стало известно о подъеме цен на золото до 1771,85 доллара за тройскую унцию. Предположительно, рост стоимости на золото объясняется ослаблением доллара, сообщает «Прайм».

«Если вы не хотите связываться с биржей и налогообложением, можно купить золотые инвестиционные монеты. Для долгосрочных инвестиций это самый лучший вариант с точки зрения цена-качества. Потому что если вы покупаете у дилера, то по близкой к биржевой цене. Это не облагается НДС, подоходным налогом. Монеты всегда ликвидны. Ну и это золото у вас всегда под рукой, если с биржей что-нибудь случится», — говорит Голубовский. Эксперт признается, что сам он покупает такие монеты не в банках, а у дилеров. В частности, в «Золотом монетном доме», посоветовал аналитик.

Эксперт отметил, что из-за фактора сезонности золото вероятнее всего продолжит дорожать как минимум до августа. Голубковский подчеркивает, что если золото преодолеет ценовой порог в 1860 долларов за тройскую унцию, то оно и дальше пойдет в рост. Таким образом металл может побить рекорд своей стоимости.

Однако при инвестировании в этот золото стоит быть аккуратным. Например, чтобы получить выгоду стоит отказаться от покупки активов, облагаемых налогами. Так, лучше не приобретать золотые слитки, они включают в свою стоимость 20% НДС. Можно вложиться в торгуемый паевой фонд или фьючерсы на золото. Но стоит помнить, что фьючерсы имеют срок действия и должны меняться каждый квартал. Также вся биржевая прибыль облагается подоходным налогом, напомнил Голубовский.

Сейчас спрос на золото возник как на защитный инструмент на фоне инфляции в США, отмечает экономист, ученый и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. В целом золото хорошо для долгосрочных вложений, уверен эконмист. «Если вы хотите пересидеть на этом защитном инструменте ближайшие 10 лет, то я бы, наверное, покупал золото. Если говорить о долгосрочных вложениях, 5-10 лет, то с моей точки зрения, золото в данное время хороший инструмент», — заявил Косой URA.RU.