Бывшая вице-премьер пермского правительства идет на выборы

Татьяна Абдуллина (в центре) примет участие в праймериз «Единой России» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина заявилась на праймериз «Единой России». Она намерена принять участие в предварительном голосовании по выборам в краевое законодательное собрание.

«Абдуллина подала документы на участие в праймериз «Единой России» по выборам в заксобрание. Она заявилась на выборы по партспискам и претендует на включение в региональную группу «Березниковская № 15», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Абдуллина занимала пост «социального» вице-премьера в правительстве края с 2017 по 2020 год. В ноябре того же года чиновница не вошла в обновленный состав правительства и была назначена внештатным советником губернатора Прикамья. Кроме того, Абдуллина вошла в состав краевой Общественной палаты. Сообщалось также, что бывшая вице-премьер пермского правительства может трудоустроиться в мэрии Перми.