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Бывшая вице-премьер пермского правительства идет на выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытое заседание правительства. Пермь, абдуллина татьяна
Татьяна Абдуллина (в центре) примет участие в праймериз «Единой России» Фото:

Экс-заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина заявилась на праймериз «Единой России». Она намерена принять участие в предварительном голосовании по выборам в краевое законодательное собрание.

«Абдуллина подала документы на участие в праймериз «Единой России» по выборам в заксобрание. Она заявилась на выборы по партспискам и претендует на включение в региональную группу «Березниковская № 15», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Абдуллина занимала пост «социального» вице-премьера в правительстве края с 2017 по 2020 год. В ноябре того же года чиновница не вошла в обновленный состав правительства и была назначена внештатным советником губернатора Прикамья. Кроме того, Абдуллина вошла в состав краевой Общественной палаты. Сообщалось также, что бывшая вице-премьер пермского правительства может трудоустроиться в мэрии Перми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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