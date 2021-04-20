В Россию привезут Благодатный огонь в День труда

Благодатный огонь прибудет в Россию 1 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Благодатный огонь прилетит в Москву в День труда. Об этом сказано на сайте Фонда Андрея Первозванного, который организует доставку святыни.

«1 мая Фонд Андрея Первозванного доставит в Москву Благодатный огонь», — сообщается на сайте фонда. Организация привозит огонь в Россию уже девятнадцатый год подряд.

Святыня прилетит из Израиля в Москву, несмотря на закрытые границы. После огонь передадут патриарху всея Руси Кириллу. Все манипуляции с Благодатным огнем будут проходить в условиях строгих ограничений из-за коронавируса, сообщает телеканал 360. Святыню всегда доставляют к Пасхе. В этом году она пройдет с 1 на 2 мая. Огонь доставят ровно к началу пасхального патриаршего богослужения в храме Христа спасителя. Позже огонь отвезут в другие регионы России.

В РПЦ уверены, что опасаться ажиотажа по случаю прибытия огня не стоит. В прошлом году верующие отмечали Пасху в условиях самоизоляции, а Благодатный огонь прилетел в Россию 18 апреля, пишет RT.