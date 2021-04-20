В Россию привезут Благодатный огонь в День труда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пасхальный крестный ход. Екатеринбург, свеча, лампада с огнем, пасха, благодатный огонь
Благодатный огонь прибудет в Россию 1 мая Фото:

Благодатный огонь прилетит в Москву в День труда. Об этом сказано на сайте Фонда Андрея Первозванного, который организует доставку святыни.

«1 мая Фонд Андрея Первозванного доставит в Москву Благодатный огонь», — сообщается на сайте фонда. Организация привозит огонь в Россию уже девятнадцатый год подряд.

Святыня прилетит из Израиля в Москву, несмотря на закрытые границы. После огонь передадут патриарху всея Руси Кириллу. Все манипуляции с Благодатным огнем будут проходить в условиях строгих ограничений из-за коронавируса, сообщает телеканал 360. Святыню всегда доставляют к Пасхе. В этом году она пройдет с 1 на 2 мая. Огонь доставят ровно к началу пасхального патриаршего богослужения в храме Христа спасителя. Позже огонь отвезут в другие регионы России.

В РПЦ уверены, что опасаться ажиотажа по случаю прибытия огня не стоит. В прошлом году верующие отмечали Пасху в условиях самоизоляции, а Благодатный огонь прилетел в Россию 18 апреля, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...