Песков заявил об антироссийском психозе в других странах

Другие страны, по мнению Пескова, безосновательно обвиняют Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ситуация на международной арене в последнее время складывается не лучшим образом, но власти России тут ни при чем. Во всем виноваты другие страны, эскалирующие конфликт. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Возникает определенная напряженность в последнее время, и Россия не является ее инициатором. С другой стороны, мы всегда реагируем на недружественные выпады. Знаем, что некоторые страны высказывают безосновательные обвинения, в случае любой хакерской атаки сразу обвиняют Россию. При этом до сих пор никто не привел вразумительных доказательств», — заявил представитель Кремля во время конференц-колла.

Песков также пояснил, что руководство страны не потерпит нападок в свой адрес. «Россия этого терпеть не может, и возникает определенная напряженность. Бывают такие периоды, но это не значит, что мы готовы поступиться своими интересами, чтобы преодолеть это. Мы остаемся открыты к диалогу. Можем только призвать всех успокоиться и отказаться от массового противороссийского психоза».

Ранее президент США Джо Байден дал поручение разведслужбам о сборе информации о предполагаемых агрессивных действиях России. Он также попросил оценить вмешательство в избирательную кампанию 2020 года. Также будут собраны данные по денежным выплатам за нападения на военнослужащих США в Афганистане.

В апреле 2021 года власти Чехии обвинили Россию к причастности ко взрывам на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году. После этого российские дипломаты из страны были высланы. Через два дня МИД РФ объявил 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон гранта.