Байден потребовал собрать данные об агрессивных действиях РФ

Разведслужбы должны собрать информацию о предполагаемых агрессивных действиях России. Соответствующее поручение дал американский президент Джо Байден.
«Президент попросил спецслужбы составить „полную оценку“ хакерских атак на американские компании и ведомства, вмешательства в избирательную кампанию 2020 года, отравления российского оппозиционера Навального», — цитирует MK.RU представителя Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что также будут собраны данные по денежным выплатам за нападения на военнослужащих США в Афганистане. В Белом доме подчеркнули, что работают с Россией не только с целью продвижения интересов Штатов, но и для того, чтобы привлечь власти РФ к ответственности за безрассудные и враждебные действия.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов раскрыл ожидания Москвы от Джо Байдена. По его словам, российские власти надеются на новую главу в российско-американских отношениях с приходом на пост президента США Джо Байдена. При этом посол уточнил, что пока российская сторона нашла «мало позитивного» в выступлениях кандидатов на ключевые посты в администрации Байдена.
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