Дипломат РФ заявил о скором открытии чартеров в Египет

Об открытии Египта для туристов скоро объявят, пояснил замглавы МИД Фото: Алена Полозова © URA.RU

Чартерные рейсы на курорты Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх — будут возобновлены в ближайшее время. Такую информацию сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Все идет по плану. В ближайшее время объявят. Думаю, что все практически предрешено», — приводит слова Богданова издание «Интерфакс».

Также стало известно, что авиационное сообщение между странами может быть возобновлено уже во второй декаде мая, пишет « Федеральное агентство новостей» . Однако Оперштаб сообщил, что решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято.