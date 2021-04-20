Дипломат РФ заявил о скором открытии чартеров в Египет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, сфинкс, египет, Каир
Об открытии Египта для туристов скоро объявят, пояснил замглавы МИД Фото:

Чартерные рейсы на курорты Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх — будут возобновлены в ближайшее время. Такую информацию сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Все идет по плану. В ближайшее время объявят. Думаю, что все практически предрешено», — приводит слова Богданова издание «Интерфакс».

Также стало известно, что авиационное сообщение между странами может быть возобновлено уже во второй декаде мая, пишет «Федеральное агентство новостей». Однако Оперштаб сообщил, что решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...