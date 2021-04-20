Дипломат РФ заявил о скором открытии чартеров в Египет

Чартерные рейсы на курорты Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх — будут возобновлены в ближайшее время. Такую информацию сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«Все идет по плану. В ближайшее время объявят. Думаю, что все практически предрешено», — приводит слова Богданова издание «Интерфакс».
Также стало известно, что авиационное сообщение между странами может быть возобновлено уже во второй декаде мая, пишет «Федеральное агентство новостей». Однако Оперштаб сообщил, что решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято.