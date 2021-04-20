Госдума запретила чиновникам иметь второе гражданство

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий чиновникам иметь второе гражданство. Информация об этом размещена на официальном сайте Госдумы.
«Запрет на иностранное гражданство и вид на жительство прямо установлен в Конституции для лиц, осуществляющих государственную деятельность. Закон уточняет ограничения для замещения государственных, муниципальных должностей, иных должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства либо права на постоянное проживание на территории иностранного государства», — говорится в документе.
Вторая часть запрета касается иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране лицам на должностях, не относящихся к государственной или муниципальной службе. Для их замещения требуется оформление допуска к государственной тайне. Речь идет об обеспечивающем персонале госорганов, напоминает RT.
Сообщается также, что исключениями будут лица, которые по не зависящим от них причинам не могут прекратить гражданство иностранного государства. В этом случае их могут взять на работу в госслужбу, но только на должность, которая не дает доступа к гостайне, пишет «
Законопроект о запрете второго гражданства для государственных служащих был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным в развитие норм обновленной Конституции РФ. Об этом стало известно в начале апреля. Теперь чиновники должны будут сообщать о действии российского гражданства, а также о приобретении права на проживание за рубежом.
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