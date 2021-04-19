Силовики получили секретные вводные перед митингами в Челябинске

На акциях 23 и 31 января челябинский ОМОН перекрывал улицы к зданиям власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Росгвардия и полиция на незаконном митинге в поддержку блогера Алексея Навального в Челябинске должны не пустить выхода участников на проезжую часть проспекта Ленина и к органам госвласти. Такую задачу поставило перед силовиками руководство, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах. Перекрытие центрального проспекта спровоцирует дорожный коллапс.

«Площадь Революции, где участники хотят собраться вечером 21 апреля, находится в самом центре и выходит на проспект Ленина. Выход на проезжую часть ничем не огорожен и заблокировать движение легко, — пояснил источник. — От площади несколько минут ходьбы до зданий ЗСО, силовых структур и резиденции губернатора. Проводить такие акции возле зданий госвласти запрещено федеральным законом и нарушителей будут задерживать».

В пресс-службе ГУ МВД по региону от комментариев по вводным воздержались. Ранее полиция напомнила об ограничении на массовые мероприятия из-за COVID-19 и о недопустимости нарушения закона, за которые могут задержать. В пресс-службе челябинского Управления Росгвардии URA.RU пообещали предоставить комментарий позже.

Разрешение на митинг челябинский штаб Навального не получал, будущая акция является незаконной. Получить комментарий в штабе URA.RU не удалось, телефон, указанный на его официальной странице, недоступен.

На несанкционированных акциях в поддержку Навального 23 и 31 января в Челябинске, полиции и ОМОНу удалось не пустить участников шествия к зданиям власти, так силовики выставили кордоны на соседних улицах. Позже было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств). Более десятка участников приговорены к административным арестам.