Больница в ЯНАО объяснила введение планов по вакцинации населения

Привезенную в НЯАО вакцину врачи должны реализовать до 1 июля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Поступившую в больницы ЯНАО партию вакцины от коронавируса необходимо реализовать до 1 июля. Об этом рассказали URA.RU в Салехардской окружной клинической больнице (СОКБ), отвечая на вопрос, чем обосновано введение планов по вакцинации.

«В настоящее время поступила партия вакцины, которую требуется реализовать с учетом динамики формирования иммунной прослойки у населения до 1 июля 2021 года», — говорится в письме, поступившем в редакцию. При этом указывается, что установка планов по привлечению населения «позволяет достичь охвата вакцинации населения в кратчайшие сроки».

Также планирование необходимо для расчета кадровых ресурсов, необходимых для вакцинации населения, объяснили представители СОКБ. Всего, как указывается в письме, в Салехарде для формирования коллективного иммунитета и снижения вероятности третьей волны коронавируса, необходимо привить порядка 16 тысяч человек.

Ранее медики рассказали, что в СОКБ приказом по больнице был назначен ежедневный план — прививать не менее 265 человек. Сами врачи данную установку не поняли — по словам источников агентства, набрать необходимый ежедневный минимум практически невозможно, несмотря на заявления о нехватке вакцины и очередях.

По информации окружного депздрава, никаких документов, регламентирующих обязательное количество вакцинируемых в сутки, не издавалось. Однако в больнице объясняют: это не самоуправство, а планирование работы — есть федеральные приказы минздрава, они обязывает каждого врача-терапевта организовать на вверенном участке иммунопрофилактику и привлекать население к вакцинации.