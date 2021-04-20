20 апреля 2021
19 апреля 2021

В ХМАО подросток отравился большой дозой таблеток

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, таблетки, наркотики, лекарство
По словам инсайдера, девочка выпила около сорока таблеток Фото:

В Сургуте 14-летняя девочка отравилась таблетками, которые ей назначил лечащий врач. Подростка удалось вовремя откачать и спасти ей жизнь. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Девочка подросток выпила около сорока таблеток, которые ей назначила лечащий врач. Она находится в реанимации с острым пероральным отравлением психоактивными веществами тяжелой степени», — добавил инсайдер.

В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута корреспонденту URA.RU подтвердили факт отравления медикаментами школьницей и уточнили, что сейчас она находится на лечении. В пресс-службе Следственного комитета по ХМАО журналисту агентства сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте от отравления умер девятиклассник. Предварительной причиной смерти стало употребление неназванного психоактивного вещества.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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