В ХМАО подросток отравился большой дозой таблеток

По словам инсайдера, девочка выпила около сорока таблеток Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В Сургуте 14-летняя девочка отравилась таблетками, которые ей назначил лечащий врач. Подростка удалось вовремя откачать и спасти ей жизнь. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Девочка подросток выпила около сорока таблеток, которые ей назначила лечащий врач. Она находится в реанимации с острым пероральным отравлением психоактивными веществами тяжелой степени», — добавил инсайдер.

В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута корреспонденту URA.RU подтвердили факт отравления медикаментами школьницей и уточнили, что сейчас она находится на лечении. В пресс-службе Следственного комитета по ХМАО журналисту агентства сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте от отравления умер девятиклассник. Предварительной причиной смерти стало употребление неназванного психоактивного вещества.