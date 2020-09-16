16 сентября 2020
15 сентября 2020

В ХМАО от отравления умер школьник

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, больница, реанимация
Второй ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте от отравления неназванным психоактивным веществом умер ученик школы. Он учился в 9-м классе. Об этом URA.RU рассказал источник в департаменте образования ХМАО.

«Вторая пострадавшая, ученица 8-го класса, в тяжелом состоянии находится в реанимации», — добавил инсайдер. Следственный отдел следственного управления по городу Сургуту начал проверку происшествия, по факту гибели одного ребенка и отравления другого. Официальной информации из ведомства на момент написания новости не было.

Источник в администрации Сургута заявил URA.RU, что в эти минуты проходит заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где как раз разбирают инцидент. Подробности ЧП не сообщаются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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