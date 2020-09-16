В ХМАО от отравления умер школьник

В Сургуте от отравления неназванным психоактивным веществом умер ученик школы. Он учился в 9-м классе. Об этом URA.RU рассказал источник в департаменте образования ХМАО.
«Вторая пострадавшая, ученица 8-го класса, в тяжелом состоянии находится в реанимации», — добавил инсайдер. Следственный отдел следственного управления по городу Сургуту начал проверку происшествия, по факту гибели одного ребенка и отравления другого. Официальной информации из ведомства на момент написания новости не было.
Источник в администрации Сургута заявил URA.RU, что в эти минуты проходит заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где как раз разбирают инцидент. Подробности ЧП не сообщаются.
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