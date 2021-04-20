По мнению Ройзмана, белорусский лидер будет вынужден сдаться Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы стать губернатором Белорусской области, если бы власти РФ решились на объединение двух стран. Такую теорию выдвинул бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Возможно, его (Лукашенко, — прим. Ред.) назначат губернатором Белорусской области. Я не знаю, как народ Беларуси это воспримет. Но Лукашенко вынужден сдаваться», — заявил он в эфире «Эха Москвы» во время «Личного приема».

России невыгодно подписывать документы с белорусским лидером и тем более — объединять две страны. Об этом URA.RU сообщил эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.

«Не знаю, откуда у Ройзмана такая информация. По моим сведениям, присоединение Белоруссии к России на сегодняшний день маловероятно, соответственно, Белорусской области не будет. Лукашенко является токсичной фигурой и для Белоруссии, и для РФ, поэтому, на мой взгляд, подписывать с ними документы России невыгодно, тем более по присоединению», — прокомментировал он ситуацию.

Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер согласен с коллегой. Он считает, что Беларусь не откажется от суверенитета. О том, что ждет Лукашенко, Брутер рассказал URA.RU.

«Присоединение стран на сегодняшний день не обсуждается, и в ближайшем будущем обсуждаться не будет. Соответственно, о Белорусской области здесь речи не идет, ведь никто не собирается отказываться от суверенитета. Что касается Лукашенко, то решение пока не принято, но его ресурс в качестве главы страны выработан уже давно. Белоруссию должны возглавлять молодые люди с большей широтой мышления», — убежден эксперт.