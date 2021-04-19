Репетиция парада в Екатеринбурге всегда собирает много зевак. Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Свердловские власти опасаются провокаций со стороны сторонников блогера Алексея Навального, собравшихся на несанкционированный митинг. Как заявил URA.RU источник, близкий органам региональной власти, обсуждается вариант, когда представители несистемной оппозиции могут втянуть в свои действия людей, просто пришедших посмотреть репетицию парада.

«Например, они инициируют словесный конфликт с полицией или начнут бросать в правоохранителей петарды, провоцируя массовые задержания», — предположил собеседник агентства. Другой инсайдер в резиденции губернатора скептически отнесся к возможности такого поворота конфликта, но предположил, что зевак припишут к митингующим. «Потом будут везде бренчать, как много пришло на митинг», — сказал он.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков усомнился, что на акцию придет большое количество сторонников Навального. «В любом случае, насколько я знаю, в свердловской полиции работают адекватные люди, у них отработан порядок действий на массовых акциях. Полагаю, что полиция готова к провокациям, и будет задерживать тех людей, кто будет что-то делать: кричать или пытаться спровоцировать конфликт. Но обычным людям стоит быть осторожнее, чтобы случайно не попасть под „замес“», — сказал политолог.

Пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых ранее обратился к жителям и гостям Екатеринбурга с призывом не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных акциях. «Подразделения свердловской полиции и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в населенных пунктах региона», — заявил Валерий Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что 21 апреля — в день репетиции парада — сторонники блогера Алексея Навального призывают желающих выйти на несогласованный митинг в его поддержку.