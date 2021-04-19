Свердловские власти опасаются провокаций со стороны сторонников блогера Алексея Навального, собравшихся на несанкционированный митинг. Как заявил URA.RU источник, близкий органам региональной власти, обсуждается вариант, когда представители несистемной оппозиции могут втянуть в свои действия людей, просто пришедших посмотреть репетицию парада.
«Например, они инициируют словесный конфликт с полицией или начнут бросать в правоохранителей петарды, провоцируя массовые задержания», — предположил собеседник агентства. Другой инсайдер в резиденции губернатора скептически отнесся к возможности такого поворота конфликта, но предположил, что зевак припишут к митингующим. «Потом будут везде бренчать, как много пришло на митинг», — сказал он.
Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков усомнился, что на акцию придет большое количество сторонников Навального. «В любом случае, насколько я знаю, в свердловской полиции работают адекватные люди, у них отработан порядок действий на массовых акциях. Полагаю, что полиция готова к провокациям, и будет задерживать тех людей, кто будет что-то делать: кричать или пытаться спровоцировать конфликт. Но обычным людям стоит быть осторожнее, чтобы случайно не попасть под „замес“», — сказал политолог.
Пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых ранее обратился к жителям и гостям Екатеринбурга с призывом не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных акциях. «Подразделения свердловской полиции и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в населенных пунктах региона», — заявил Валерий Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что 21 апреля — в день репетиции парада — сторонники блогера Алексея Навального призывают желающих выйти на несогласованный митинг в его поддержку.
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