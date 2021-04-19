Тюменский депутат-экстремист оказался самым бедным в облдуме

В 2020 году депутат Тюменской областной думы Юрий Юхневич заработал 363, 3 тысячи рублей

В 2020-м году депутат Тюменской областной думы, обвиненный в экстремизме за размещение в соцсетях запрещенного видеоролика Юрий Юхневич, заработал 363, 3 тысячи рублей. Информация об этом указана в декларации о доходах, опубликованной на сайте регионального парламента. Годом ранее он заработал на 37 тысяч меньше.

Как и год назад, самый бедный депутат Тюменской областной думы Юхневич владеет 1/3 квартиры площадью 55,4 квадратных метра. По-прежнему в его собственности остались два автомобиля: ВАЗ — 20074 и ВАЗ — 20053. Доходы супруги Юхневича, по сравнению с прошлым годом, значительно не изменились: по итогам 2019 года они составили 206,2 тысячи рублей, в 2020 году — 249,9 тысячи.

В топ-5 самых бедных депутатов Тюменской областной думы также вошли: беспартийный Алексей Аносов (в 2020-м году заработал 1,2 млн рублей), депутат от ЛДПР Александр Лобов (2 млн рублей) и единоросс Владимир Майер (2,3 млн рублей). Еще один представитель «Единой России», Сергей Романов, отчитался о том, что по итогам 2020 года его доходы составили 1, 3 млн рублей. При этом, супруга Романова за тот же период заработала 47,1 млн рублей, а сам он внес в декларацию данные о покупке квартиры в Испании.

Ранее URA.RU писал о том, что самый богатый депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий за год потерял больше 200 млн рублей. В 2020 — м он задекларировал доходы в размере 849,9 млн рублей. Годом ранее он заработал 1,1 млрд рублей.