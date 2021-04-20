В РПЦ назвали опасность, которая ждет россиян в Египте

Иеромонах Стефан предупредил, что на Синае нестабильная обстановка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россиянам стоит отказаться от паломничества по святыням, которые находятся на территории Синайского полуострова из-за угрозы нападения экстремистов. Об этом рассказал секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

«Паломничество в Египет возможно за исключением Синайского полуострова», — сказал иеромонах. По его словам, ситуация там напряженная. Главной святыней на той территории считается монастырь святой Екатерины на горе Синай, но никто не может гарантировать безопасность людей, которые решат посетить его. Как пишет РИА «Новости», экстремисты периодически совершают нападения на военных и сотрудников полиции. На данной территории проводится масштабная антитеррористическая операция уже несколько лет.

Посольство Египта в Москве подтвердило, что в ближайшее время чартерное авиасообщение между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейхом и Хургадой будет возобновлено. ЛДПР Владимир Жириновский призвал российские власти навсегда запретить для россиян посещение южных стран во избежание заражения коронавирусной инфекцией, передает « Утро.ру ».