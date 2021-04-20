20 апреля 2021

Водонаеву госпитализировали с признаками серьезного заболевания. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, водонаева алена
Алену Водонаеву увезли в больницу. Фото:

Телеведущую, блогера и бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву госпитализировали. Об этом она написала в Instagram.

«Не теряйте меня. Меня увозят в больницу», — таким было первое сообщение Водонаевой с фото, где ей ставят капельницу. «Сначала я не могла говорить, у меня западал язык и была невнятная речь», — рассказала она позже. «Пятый канал» указал, что у нее мог быть инсульт, ведь такие симптомы характерны для этого заболевания.

В прошлом году, после неудачной стоматологической операции у Водонаевой распухло лицо. «Я в аду», — написала она тогда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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