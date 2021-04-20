20 апреля 2021

Ученый: изменение климата вернет Землю на 35 миллионов лет назад

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Глобальная температура повышается по наихудшему сценарию из-за парниковых газов, заявил Александр Чернокульский Фото:

Температура на Земле в ближайшие годы вернется к показателям, которые были 35 миллионов лет назад. Глобальная температура повышается по наихудшему сценарию из-за парниковых газов. С таким заявлением выступил главный научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

«При сценарии, по которому мы идем, температура вернет планету где-то на 35 миллионов лет назад», — цитирует Чернокульского РИА «Новости». Ученый добавил, что за последние семь миллионов лет температура на Земле понижалась, однако ситуация изменилась в последние годы.

Десятки миллионов лет назад Земля не была такой, какой она известна человечеству сегодня, отметил эксперт. «Вся система была иной. Была другая растительность, расположение материков. Уровень океана был другим», — добавил Чернокульский. По его словам, изменение температуры Земли не сможет вернуть все эти показатели к прошлым значениям.

Ранее глава Геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидрометцентра Владимир Катцов заявил об ускорении глобального потепления в России. Ученый предупредил, что за 10 лет температура в РФ повысилась на 0,51 градуса при среднемировом показателе в 0,18 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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