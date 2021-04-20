Мероприятие пройдет в Центральном выставочном центре «Манеж» в Москве
Сегодня президент России Владимир Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию. В этом году будет особенный формат проведения и «постковидная» тематика.
- Из-за пандемии коронавируса формат мероприятия в этом году пришлось скорректировать. Так, число гостей снизится из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию, а журналисты смогут присутствовать только при наличии трех отрицательных ПЦР-тестов.
- На собрании традиционно присутствуют депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и представители администрации президента, руководители Генпрокуратуры, Конституционного и Верховного судов. Также приглашаются главы регионов, председатели ЦИК, Счетной и Общественной палат, главы основных конфессий.
- Мероприятие пройдет в Центральном выставочном центре «Манеж». Послание традиционно начнется в 12:00 по московскому времени.
- Продолжительность мероприятия не регламентирована. Однако стандартным времени считается час и 15 минут.
- Содержание послания не анонсируется. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в этом году обращение к парламенту «так или иначе будет постковидным». Также он уточнил, что при подготовке учитывались предстоящие в этом году парламентские выборы и прошедшие протестные акции.
- Перед мероприятием президент проводил несколько совещаний. Он встретился с руководством правительства и своей администрации, выделив важность социальных вопросов и проектов инфраструктурного развития в выступлении. Затем после заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, президент заявил, что намерен использовать в послании предложения по улучшению работы социальной сферы.
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что это послание станет обращением «нового времени» и сформирует «новую систему координат». По ее мнению, некоторые пункты послания необходимо будет немедленно реализовывать, поэтому Совет палаты соберется уже на следующий день.
Ежегодное послание президента Федеральному собранию запланировано на 21 апреля. Путин будет выступать на мероприятии очно. В беседе с URA.RU депутат Госдумы Светлана Бессараб выразила мнение, что Владимир Путин акцентирует внимание в своем послании на борьбе с бедностью.
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