Екатеринбург получил 2 млрд, обещанные Путиным в прямом эфире

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур на строящийся участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Екатеринбург, ремонтные работы, строительство дороги, екад, трасса, дорога
По словам Михаила Мишустина, завершение строительства ЕКАДа позволит разгрузить один из крупнейших транспортных узлов России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство России выделит два миллиарда рублей на строительство и реконструкции Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее такое распоряжение дал президент России Владимир Путин.

«Этот проект даст возможность разгрузить один из крупнейших транспортных узлов нашей страны и ускорить автомобильное сообщение», — передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Проект позволит связать в единое транспортное кольцо трассы на Пермь, Челябинск, Тюмень и Серовский тракт. Благодаря этому Екатеринбург освободится от транспорта, который должен был проезжать через город из-за отсутствия альтернативы.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев попросил президента России Владимира Путина выделить региону из федерального бюджета 2,2 млрд рублей на ускорение темпов строительства и реконструкции ЕКАДа. Глава государства в ходе совещания, которое транслировалось по федеральному каналу, позвонил министру транспорта РФ Евгению Дитриху и поручил ему рассмотреть предложение Куйвашева. Позже строительство ЕКАДа было включено в национальный план по восстановлению экономики страны.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Авто Экономика Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...