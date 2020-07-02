Екатеринбург получил 2 млрд, обещанные Путиным в прямом эфире

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Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев попросил президента России Владимира Путина выделить региону из федерального бюджета 2,2 млрд рублей на ускорение темпов строительства и реконструкции ЕКАДа. Глава государства в ходе совещания, которое транслировалось по федеральному каналу, позвонил министру транспорта РФ Евгению Дитриху и поручил ему рассмотреть предложение Куйвашева. Позже строительство ЕКАДа было включено в национальный план по восстановлению экономики страны .

Проект позволит связать в единое транспортное кольцо трассы на Пермь, Челябинск, Тюмень и Серовский тракт. Благодаря этому Екатеринбург освободится от транспорта, который должен был проезжать через город из-за отсутствия альтернативы.

«Этот проект даст возможность разгрузить один из крупнейших транспортных узлов нашей страны и ускорить автомобильное сообщение», — передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Правительство России выделит два миллиарда рублей на строительство и реконструкции Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее такое распоряжение дал президент России Владимир Путин.

По словам Михаила Мишустина, завершение строительства ЕКАДа позволит разгрузить один из крупнейших транспортных узлов России Фото: Анна Майорова © URA.RU

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