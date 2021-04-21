Минобрнауки определило правила приема в вузы в 2021 году

Российским вузам предложено проводить вступительную кампанию дистанционно и начать делать это 20 июня. Об этом говорится в проекте приказа Минобрнауки.
«Организация осуществляет взаимодействие с поступающими с использованием дистанционных технологий», — говорится в тексте приказа министра Валерия Фалькова. Для взаимодействия со студентами предлагается использовать, в том числе, сервис «Поступление в вуз онлайн» и услуги почты.
Вуз имеет право организовывать подачу документов в очном формате, если это позволяет сделать эпидобстановка в регионе. Сама приемная кампания должна начаться не позднее 20 июня. До 17 августа вузы должны подготовить приказы о зачислении.
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