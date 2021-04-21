Минобрнауки определило правила приема в вузы в 2021 году

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, ноутбук, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Приемная кампания в вузы стартует 20 июня Фото:

Российским вузам предложено проводить вступительную кампанию дистанционно и начать делать это 20 июня. Об этом говорится в проекте приказа Минобрнауки.

«Организация осуществляет взаимодействие с поступающими с использованием дистанционных технологий», — говорится в тексте приказа министра Валерия Фалькова. Для взаимодействия со студентами предлагается использовать, в том числе, сервис «Поступление в вуз онлайн» и услуги почты.

Вуз имеет право организовывать подачу документов в очном формате, если это позволяет сделать эпидобстановка в регионе. Сама приемная кампания должна начаться не позднее 20 июня. До 17 августа вузы должны подготовить приказы о зачислении.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект о бесплатном втором высшем образовании. Власти хотят сделать его доступным по творческим профессиям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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