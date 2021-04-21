Телеведущая Елена Малышева опубликовала фото из своего архива с коллегой по телепередаче «Жить здорово» Германом Гендельманом. Так она поздравила его с днем рождения.
«Мы знакомы с 1978 г.! Проходят годы, но он остается таким же: самым — самым умным и начитанным из всех, кого я знаю, самым — самым добрым. Он самый лучший, самый грамотный врач из всех. Мой любимый друг Герка!» — подписала она свой пост в Instagram. Малышева также отметила его черную шевелюру, которой уже «давно нет». Телеведущая пожелала ему здоровья и счастья.
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