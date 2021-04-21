Путин предложил возвращать 50% за поездки в детские лагеря

Президент выступил с таким предложением к Федеральному посланию (архивное фото)
Президент России Владимир Путин призвал возвращать родителям половину стоимости путевок детей в лагеря. Об этом он сообщил в ходе послания Федеральному собранию.
«Особое внимание должны уделить здоровью детей. Детский отдых надо сделать максимально доступным. Предлагаю в этом году возвращать половину стоимости путевки», — сообщил он.
Сейчас в России действует возврат за отдых на российских курортах. Так, можно вернуть 20% от стоимости путевки при оплате картой «Мир».
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