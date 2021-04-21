Президент России Владимир Путин предупредил остальные страны мира об опасности переходить в отношениях с Россией «красную черту». Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию.
«Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с Россией „красную черту“, а где она будет проходить — мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Организаторы любых провокаций пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», — предупредил президент России.
Он пояснил, что в России активно наращивается военная мощь. «К 2024 году доля современного оружия в войсках должна составить 76%, а в „ядерной триаде“ уже в этом году превысит 88%. „Авангард“ и „Пересвет“ уже на боевом дежурстве. „Посейдон“ и „Буревестник“ — в работе. Тяжелая межконтинентальная ракета „Сармат“ будет принята на вооружение в 2022 году», — дополнил он.
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