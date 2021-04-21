Путин о врагах РФ: «Вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки»

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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин владимир, послание федеральному собранию
Президент РФ дал сигнал оппонентам России Фото:

Оппоненты России на международной арене ведут себя, как персонажи из «Книги Джунгли» Редьярда Киплинга. С такой оценкой выступил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена», — заявил президент России.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в добрых отношениях со всеми странами мира, и Москва «не хочет сжигать мосты». При этом в случае любых провокаций ответ России будет ассиметричным и жестким.

Путин обратился с посланием Федеральному собранию 21 апреля. URA.RU ведет онлайн-трансляцию речи президента РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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