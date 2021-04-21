Путин о врагах РФ: «Вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки»

Оппоненты России на международной арене ведут себя, как персонажи из «Книги Джунгли» Редьярда Киплинга. С такой оценкой выступил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
«Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена», — заявил президент России.
Он подчеркнул, что Россия заинтересована в добрых отношениях со всеми странами мира, и Москва «не хочет сжигать мосты». При этом в случае любых провокаций ответ России будет ассиметричным и жестким.
Путин обратился с посланием Федеральному собранию 21 апреля. URA.RU ведет онлайн-трансляцию речи президента РФ.
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