В Минфине подсчитали, во сколько обойдутся поручения Путина

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Реализация поручений Владимира Путина обойдется в 400 млрд рублей за два года Фото:

На выполнение поручений президента РФ Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию, будет выделено 400 млрд рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«[Правительство РФ потратит на поручения Путина] порядка 400 млрд рублей», — передает ТАСС слова Силуанова. Отмечается, что эта сумма будет освоена за два года.

Силуанов подчеркнул, что за первый год реализации поручений Путина будет потрачено 270 млрд рублей. За счет остальных 130 млрд будут профинансированы программы на 2022 год. Силуанов подчеркнул, что такие расходы не вызовут роста инфляции. Дополнительных инструментов привлечения средств использоваться не будет, добавил министр финансов.

Послание Путина Федеральному собранию состоялось 21 апреля. Глава РФ анонсировал некоторые изменения в законодательстве РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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