В Кремле рассказали о банковских вкладах Путина

У президента РФ Владимира Путина имеются вклады в банках. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У Путина есть банковские вклады», — приводит слова Пескова РИА «Новости». При этом представитель Кремля не сообщил количество вкладов президента, а также то, в каких банках они открыты.
Ранее Владимир Путин опубликовал декларацию о доходах за 2020 год. Согласно предоставленным документам, за прошедший год глава государства заработал 9 994 692 рубля. В собственности у президента числится квартира в 77 квадратных метров, гараж и два автомобиля: «Волга» и «Нива» с прицепом «Скиф».
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