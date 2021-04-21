Песков прокомментировал слова Путина о врагах РФ

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сделал предупреждение странам, устраивающим провокации против РФ Фото:

Президент России Владимир Путин, сравнивший оппонентов России с персонажами из «Книги Джунгли» Редьярда Киплинга, предупредил их о возможных последствиях провокаций. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он предупредил Шерхана и прилипал», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Пескова. Он считает, что оппоненты России могут столкнуться с реакцией РФ на свои действия.

Ранее Путин сравнил врагов России с шакалами и Шерханом из книги Редьярда Киплинга. Глава РФ отметил, что Москва не заинтересована в ухудшении отношений со странами мира. Путин рассказал, что враги России получат ассиметричный ответ своим действиям, передает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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