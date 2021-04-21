Песков прокомментировал слова Путина о врагах РФ

Президент России Владимир Путин, сравнивший оппонентов России с персонажами из «Книги Джунгли» Редьярда Киплинга, предупредил их о возможных последствиях провокаций. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Он предупредил Шерхана и прилипал», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Пескова. Он считает, что оппоненты России могут столкнуться с реакцией РФ на свои действия.
Ранее Путин сравнил врагов России с шакалами и Шерханом из книги Редьярда Киплинга. Глава РФ отметил, что Москва не заинтересована в ухудшении отношений со странами мира. Путин рассказал, что враги России получат ассиметричный ответ своим действиям, передает «Дни.ру».
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