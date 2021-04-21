Источник: Прилепин добивается слияния КПРФ со своей партией

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», публицист Захар Прилепин предположительно планирует посетить съезд КПРФ. Целью визита источники называют предвыборные переговоры лидеров партий.
«Сопредседатель партии „Справедливая Россия — За правду“ Захар Прилепин ведет предвыборные переговоры с левопатриотическими силами, в том числе с КПРФ», — сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на свои партийные источники. Сообщается, что Прилепин собирается посетить съезд коммунистов в Москве.
Агентство сообщает, что объединенная партия готовится презентовать предвыборный штаб, стратегию и концепцию кампании в Госдуму. После посещения съезда компартии политик проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о результатах переговоров.
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