Источник: Прилепин добивается слияния КПРФ со своей партией

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Объединительный съезд
Захар Прилепин посетит съезд КПРФ Фото:

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», публицист Захар Прилепин предположительно планирует посетить съезд КПРФ. Целью визита источники называют предвыборные переговоры лидеров партий.

«Сопредседатель партии „Справедливая Россия — За правду“ Захар Прилепин ведет предвыборные переговоры с левопатриотическими силами, в том числе с КПРФ», — сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на свои партийные источники. Сообщается, что Прилепин собирается посетить съезд коммунистов в Москве.

Агентство сообщает, что объединенная партия готовится презентовать предвыборный штаб, стратегию и концепцию кампании в Госдуму. После посещения съезда компартии политик проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о результатах переговоров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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