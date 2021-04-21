В Москве несанкционированные выступления вылились в стычки с полицией. Фото: Илья Московец © URA.RU

Участники несанкционированных акций 21 апреля устроили несколько стычек с полицией в центре Москвы. Об этом сообщали корреспонденты с мест событий.

«На улице Рождественке сотрудники ГИБДД оттесняли протестующих с проезжей части, и один из них начал оказывать сопротивление полиции. Его попытались задержать, но собравшиеся устроили стычку и отбили его. В то же время в Малом Кисельном переулке толпа несколько раз пыталась прорвать полицейское оцепление, но их оттеснили», — сообщил корреспондент ТАСС.

Периодически были попытки перекрыть проезжую часть «от Трубной к Лубянке и обратно, от Рождественки к Чистым прудам и Пушкинской площади, по Кисельному переулку в сторону Лубянки», — уточняет издание. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников заявил ТАСС, что всего 21 апреля на несанкционированных акциях протеста в Москве было задержано около 20 человек (все они уже отпущены, добавил Мельников). В их числе оказался подросток 15 лет с саперной лопаткой, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, добавляет агентство. Ранее сообщалось, что в 29 российских городах в акциях приняли участие примерно 14,4 тысячи человек.