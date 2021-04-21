Диетолог указала на опасность обезжиренных продуктов

Обезжиренные продукты могут содержать много вредных добавок. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Маложирные или обезжиренные продукты все равно являются источниками калорий. Об этом стоит помнить людям, придерживающимся диет или здорового образа жизни, предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Если продукт маложирный или обезжиренный, это не значит, что его можно есть с утра до вечера три раза в день. Человек таким образом переедает. Он перебирает белков, насыщенных жиров и промышленных трансжиров, а также простых углеводов», — рассказала Дианова в интервью радио Sputnik.

Диетолог также предупредила, что обезжиренные продукты могут содержать вредные добавки. Туда могли добавить сахар, соль, крахмал, вкусовые добавки, чтобы компенсировать консистенцию после удаления жиров сделать вкус более приятным. «Гарантия качества низкая, мы едим «кота в мешке», — резюмировала Дианова.