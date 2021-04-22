Пользователей соцсетей возмутила идея объединить выходные дни между 1 и 9 мая. Своим мнением они поделились в Twitter и «ВКонтакте».
Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал, что Минтруд России рассматривает возможность увеличения майских праздников. С таким предложением выступил депутатский корпус, уточняет «Национальная служба новостей». Однако решений по данному вопросу еще нет, пишет «Федеральное агентство новостей». В СМИ ранее появилась информация, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил перенести дни с январских каникул на майские праздники.
«А в чем смысл такой замены? У нас что, страна дачников-огородников?» — пишет пользователь «ВКонтакте» Ася Асеева. Часть пользователей также выступили против, однако некоторые все же поддержали такую инициативу.
Некоторые выразили крайнее недовольство
Фото: скриншот из Twitter
Однако люди и не верят в будущее такой инициативы
Фото: скриншот из «ВКонтакте»
Но если этого захотят в ведомстве, все может получиться
Фото: скриншот из Twitter
Перенос праздничных дней вызвал особые споры
Фото: скриншот из «ВКонтакте»
Кто-то выступает за перенос
Фото: скриншот из «ВКонтакте»
А кто-то считает, что праздничные дни в январе стоит оставить