Депутатский корпус предложил объединить праздничные дни в мае Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователей соцсетей возмутила идея объединить выходные дни между 1 и 9 мая. Своим мнением они поделились в Twitter и «ВКонтакте».

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал, что Минтруд России рассматривает возможность увеличения майских праздников. С таким предложением выступил депутатский корпус, уточняет «Национальная служба новостей». Однако решений по данному вопросу еще нет, пишет « Федеральное агентство новостей ». В СМИ ранее появилась информация, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил перенести дни с январских каникул на майские праздники.

«А в чем смысл такой замены? У нас что, страна дачников-огородников?» — пишет пользователь «ВКонтакте» Ася Асеева. Часть пользователей также выступили против, однако некоторые все же поддержали такую инициативу.

Некоторые выразили крайнее недовольство Фото: скриншот из Twitter

Однако люди и не верят в будущее такой инициативы Фото: скриншот из «ВКонтакте»

Но если этого захотят в ведомстве, все может получиться Фото: скриншот из Twitter

Перенос праздничных дней вызвал особые споры Фото: скриншот из «ВКонтакте»

Кто-то выступает за перенос Фото: скриншот из «ВКонтакте»

А кто-то считает, что праздничные дни в январе стоит оставить Фото: скриншот из «ВКонтакте»