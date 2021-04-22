В соцсетях возмущаются предложением продлить майские праздники. «Министры перетрудились»

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Депутатский корпус предложил объединить праздничные дни в мае Фото:

Пользователей соцсетей возмутила идея объединить выходные дни между 1 и 9 мая. Своим мнением они поделились в Twitter и «ВКонтакте».

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал, что Минтруд России рассматривает возможность увеличения майских праздников. С таким предложением выступил депутатский корпус, уточняет «Национальная служба новостей». Однако решений по данному вопросу еще нет, пишет «Федеральное агентство новостей». В СМИ ранее появилась информация, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил перенести дни с январских каникул на майские праздники.

«А в чем смысл такой замены? У нас что, страна дачников-огородников?» — пишет пользователь «ВКонтакте» Ася Асеева. Часть пользователей также выступили против, однако некоторые все же поддержали такую инициативу.

Некоторые выразили крайнее недовольство
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Однако люди и не верят в будущее такой инициативы
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Но если этого захотят в ведомстве, все может получиться
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Перенос праздничных дней вызвал особые споры
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Кто-то выступает за перенос
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А кто-то считает, что праздничные дни в январе стоит оставить
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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