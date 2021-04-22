Греф: к чему приведет повышение ключевой ставки в России

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Возложение цветов к памятнику первому президенту России Борису Ельцину. Екатеринбург, греф герман
У ЦБ были основания для повышения ключевой ставки, считает Герман Греф Фото:
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Экономический кризис 2020

Решение ЦБ о повышении ключевой ставки было оправдано, однако повышать ее вновь не стоит. Принятое Центробанком решение поможет остановить рост инфляции за полгода. С таким мнением выступил глава «Сбера» Герман Греф.

«ЦБ поднял ставку. Сказать, что это необоснованно, было бы несправедливо. Основания для этого есть. Нужно ли радикально повышать ставку дальше? Я считаю, что пока нет», — сказал Греф РБК.

Повышение ключевой ставки несет негативный эффект для восстановления экономики, добавил глава «Сбера». При этом Греф подчеркнул, что повышение ставки — эффективный метод борьбы с ростом инфляции. Греф выразил уверенность, что факторы, спровоцировавшие рост инфляции, вскоре потеряют силу. «Факторы будут исчерпаны в течение первого полугодия», — отметил он.

Центробанк повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5% в марте, напоминает RT. Регулятор принял такое решение впервые с конца 2018 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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