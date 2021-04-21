Интернат в ЯНАО попался на нарушениях в системе закупок

Прокуратура проверила Панаевскую школу-интернат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Панаевской школе-интернате Ямальского района ЯНАО при заключении договоров с поставщиками допускалось дробление контрактов в интересах единственного поставщика. Как сообщили представители окружной прокуратуры, нарушение было выявлено в ходе проверки исполнения законодательства при реализации национального проекта «Образование».

«Образовательная организация при расходовании денежных средств в рамках национального проекта вопреки требованиям законодательства заключила 12 однородных договоров с единственным поставщиком на общую сумму 6 млн рублей, — сообщается на сайте надзорного органа. — В результате искусственного дробления единой сделки учреждение избежало необходимости заключения муниципального контракта в рамках конкурентных процедур». По итогам проверки за допущенные нарушения в системе закупок исполняющего обязанности директора интерната оштрафовали на 50 тысяч рублей, еще один сотрудник учебного заведения наказан в дисциплинарном порядке.

Получить оперативный комментарий в Панаевском интернате не удалось — на звонок агентства директор учреждения не ответил. Вопросы руководству были направлены письменно, на момент публикации ответ не поступал. В пресс-службе администрации пообещали разобраться в ситуации и предоставить комментарий позже.

Ранее сообщалось, что в Тазовской школе-интернате подтвердился факт суицида несовершеннолетнего. По данным властей, проверочные мероприятия организованы во всех интернатах района. В Ямальском районе прокуратура организовала проверку Сеяхинского интерната после сообщений инсайдеров URA.RU о попытке сокрытия факта ЧП.