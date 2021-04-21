21 апреля 2021
20 апреля 2021

В ЯНАО утвердили нового главу счетной палаты. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальные лица, представители власти ЯНАО и г.Салехард., портрет, свидлов владимир
Владимир Свидлов возглавляет Счетную палату с 2011 года Фото:
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Депутаты законодательного собрания ЯНАО единогласно утвердили в должности главы региональной Счетной палаты директора окружного департамента экономики Светлану Гусеву. Решение было принято на состоявшемся 22 апреля заседании депутатов, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального парламента.

«Светлана Гусева единогласно утверждена на должность председателя Счетной палаты ЯНАО с 1 июля», — сообщили официальные представители заксобрания. Ранее сообщалось, что нынешний глава ведомства Владимир Свидлов выразил желание выйти на пенсию.

Кто займет должность главы депэкономики, пока не ясно. «Чтобы решить эти вопросы, еще есть время. Как только будет уточненная информация — сообщим», — прокомментировали назначение в пресс-службе окружного правительства.

Владимир Свидлов возглавляет Счетную палату ЯНАО с 2011 года. В начале этой недели стало известно о его грядущей отставке. Светлану Гусеву, руководящую депэкономики ЯНАО, источники URA.RU называли в к числе возможных кандидатов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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