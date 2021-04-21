Ройзман заявил, что знает кодовое слово для примирения с властью

Евгений Ройзман заявил, что не готов к компромиссам с властью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не готов сотрудничать с российскими властями ради выдвижения в Госдуму, хотя знает «кодовое слово», которое позволит это сделать. Также он считает бессмысленными усилия по созданию собственной партии. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос URA.RU.

«Я знаю кодовое слово. Я знаю, куда позвонить и что сказать. И ситуация изменится. Но я сейчас не готов ни к каким компромиссам с этой властью», — сообщил Ройзман. Он также сообщил, что не планирует создавать собственную партию. Он уточнил, что к этой мысли его привели многочисленные неудачные попытки Алексея Навального зарегистрировать партию. «Ни одному независимому человеку не дадут зарегистрировать партию. Нет шансов», — отрезал Ройзман.

Ранее Евгений Ройзман заявил, что не будет участвовать в выборах депутатов Госдумы. Он объяснил это тем, что ни одна партия не может гарантировать, что его не снимут с выборов. При этом он допустил, что пойдет в губернаторы или мэры.