Ройзман допустил участие в губернаторских выборах

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Заседание Екатеринбургской городской Думы. Екатеринбург, ройзман евгений, портрет
Евгений Ройзман готов участвовать в выборах губернатора Свердловской области и мэра Екатеринбурга Фото:

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области, но только при определенных условиях. Его главное требование — отмена муниципального фильтра. Об этом он сам заявил на специальной пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Если будут выборы губернатора и будет отменен муниципальный фильтр, я буду готов принять участие. Если будут прямые выборы мэров с возвращением хоть каких-то полномочий, я тоже готов принять участие», — заявил экс-мэр. От планов на выборы депутатов заксобрания Свердловской области он открестился.

Ройзман неоднократно критиковал систему мунициальных фильтров. В 2017 году он не смог собрать достаточного количества подписей депутатов на выборах губернатора Свердловской области. С просьбой отменить эту систему политик обращался к президенту Владимиру Путину.

Ранее на этой же пресс-конференции Ройзман заявил, что не будет выдвигаться на выборы депутатов Госдумы. Свое решение он объяснил «технической невозможностью». По словам Ройзмана, ни одна партия не может дать гарантий, что его не снимут с выборов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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