21 апреля 2021
20 апреля 2021

В ХМАО оштрафовали участников митингов за Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, задержание на митинге
В Сургуте суд вынес решение назначить каждому участнику акции протеста штраф в размере 15 тысяч рублей Фото:
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Митинги Навального

В Сургуте городской суд вынес приговор по административным делам, возбужденным в отношении троих участников несогласованного с властями митинга в поддержку блогера Алексея Навального. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Сургутском суде.

«Сегодня в городской суд поступили три дела об административных правонарушениях. В отношении сургутян суд вынес решение назначить каждому штраф в размере 15 тысяч рублей», — уточнили в суде.

Обвиняемые проходили по статье ст. 20.2 ч.5 КоАП (нарушение законодательства о митингах — прим. ред.). В ХМАО ожидают решения суда еще пять человек: по двое из Нижневартовска и Ханты-Мансийска и один из Нефтеюганска.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО оштрафовали организаторов митингов в поддержку Навального. Их осудили по одной и той же статье — за организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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