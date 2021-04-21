В ХМАО оштрафовали участников митингов за Навального

В Сургуте суд вынес решение назначить каждому участнику акции протеста штраф в размере 15 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

В Сургуте городской суд вынес приговор по административным делам, возбужденным в отношении троих участников несогласованного с властями митинга в поддержку блогера Алексея Навального. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Сургутском суде.

«Сегодня в городской суд поступили три дела об административных правонарушениях. В отношении сургутян суд вынес решение назначить каждому штраф в размере 15 тысяч рублей», — уточнили в суде.

Обвиняемые проходили по статье ст. 20.2 ч.5 КоАП (нарушение законодательства о митингах — прим. ред.). В ХМАО ожидают решения суда еще пять человек: по двое из Нижневартовска и Ханты-Мансийска и один из Нефтеюганска.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО оштрафовали организаторов митингов в поддержку Навального. Их осудили по одной и той же статье — за организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.