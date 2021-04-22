Литва может выслать российских дипломатов вслед за Чехией

Литва может выслать россиян, выражая солидарность с Чехией Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Литва и ее союзники хотят выразить солидарность с Чехией в обострении в отношениях с РФ. Один из вариантов — высылка российских дипломатов. С таким заявлением выступила главный советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите.

«Президент полностью поддерживает усилия Чешской Республики по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны-члена НАТО», — цитирует Скайсгирите РИА «Новости». Президент Литвы Гитанас Науседа выражает солидарность с властями Чехии, отметила чиновница.

Дипломаты сейчас обсуждают, как именно будет выражена солидарность с Прагой, добавила советник. По ее словам, Чехия попросила союзников поддержать республику, в том числе выслав «потенциальных агентов» из российских посольств.

Ранее власти Чехии заподозрили российских дипломатов в работе на спецслужбы РФ. Их выслали из Чехии, в ответ Москва сделала то же самое. После этого глава чешского МИД поставил перед Россией ультиматум — Москва должна позволить дипломатам въехать назад или же Чехия вышлет еще десятки сотрудников российской дипмиссии.