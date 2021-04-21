В Екатеринбурге из-за митинга осудили художника Тимофея Радю

Художнику назначили обязательные работы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ленинский суд Екатеринбурга назначил уличному художнику Тимофею Раде 39 часов обязательных работ по ч.5 ст. 20.2. КоАП РФ («нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. По словам адвоката художника Алексея Бушмакова, решение суда будет обжаловано.

«Шансов [на изменение решения суда] мало, но мы это делаем для Европейского суда по правам человека», — почеркнул защитник. Практика обращения в ЕСПЧ предполагает прохождение всех инстанций национального суда.

Тимофей Радя был задержан в четверг, 22 апреля. Ранее он трижды проигнорировал суд по административному делу за участие в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге 23 января. В протоколе полиции было указано, что в тот день Радя «двигался на велосипеде с группой граждан, не выполнил законного требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий».

Сегодня же Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил административные аресты координатору штаба Навального в Екатеринбурге Алексею Гресько (29 суток) и бывшему руководителю структуры Ирине Норман (30 суток). Гресько признали организатором несогласованного шествия-митинга в поддержку Навального в Екатеринбурге 21 апреля, а Норман, как посчитал суд, призывала участвовать во вчерашней акции.