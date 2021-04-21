Главу штаба Навального в Екатеринбурге арестовали

Алексея Гресько задержали на акции в поддержку Навального Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько признали виновным в организации несанкционированной акции 21 апреля. Главе отделения назначили 29 суток ареста. Такое решение принял Верх-Исетский районный суд, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

«Признать Гресько виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде ареста на срок 29 суток», — огласил приговор судья. Обвинение настаивало, что глава штаба является организатором акции, поскольку сообщил журналистам в интервью дату и место ее проведения.

Свою вину Гресько отказался признавать. «Ни в одном из интервью ни даты, ни времени, ни места проведения мероприятия я не заявлял. Обвинения в том, что я как физическое лицо являюсь организатором данного мероприятия, несостоятельны», — заявил он во время заседания.

Алексея Гресько задержали в начале несанкционированной акции в Екатеринбурге 21 апреля, ночь он провел в отделении полиции. За несколько часов до задержания в его квартиру пришли с обыском, сам Гресько в этот момент был не дома. Визит силовиков был связан с уголовным делом о призывах к массовым беспорядкам, возбужденным 15 апреля.

21 апреля в Екатеринбурге прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, объявившего голодовку в ИК-2 в Покрове. Сторонники оппозиционера прошли шествием по улицам города. Власти оценили численность участников акции в Екатеринбурге в 2,5 тысячи, городской штаб Навального — в 13 тысяч. Задержаны 11 человек.