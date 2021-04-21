Художника Тимофея Радю задержали в Екатеринбурге

Тимофея Радю задержали и везут в Ленинский райсуд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уличный художник Тимофей Радя задержан в Екатеринбурге. Об этом сообщил адвокат Алексей Бушмаков. По его словам, сейчас художника везут в Ленинский районный суд города.

«Радю везут в Ленинский райсуд к судье [Антону] Белых. Я мчу туда», — написал Бушмаков на своей странице в Facebook. Подробности задержания художника пока неизвестны. Сам Тимофей Радя не ответил на звонок URA.RU. Накануне задержания в своих соцсетях он заявлял о слежке правоохранителей.

Ранее Тимофей Радя трижды проигнорировал суд по его административному делу о нарушении установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). В протоколе указано, что художник был участником несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Радя якобы «двигался на велосипеде с группой граждан, не выполнил законного требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий».

Тимофей Радя — современный российский художник, который работает в области стрит-арта. Живет и работает в Екатеринбурге. Уличный художник является автором надписи «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше здания Уральского приборостроительного завода. Радя также традиционно вешает абажуры на фонари на проспекте Ленина в уральской столице после новогодних праздников.