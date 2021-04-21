21 апреля 2021

В Кургане жалуются на дефицит автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, автобус, общественный транспорт, маршрутка, паз
В мэрии объяснили, что число автобусов на маршруте уменьшилось из-за снижения пассажиропотока (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане по маршруту №374 стал курсировать только один автобус. Об этой проблеме на портале «Обратись» написал житель Кургана.

По словам горожанина, пассажирам не хватает одного автобуса на линии. «Просим вас, пожалуйста, добавьте автобусы», — написал он.

Обратившемуся ответили представители администрации Кургана. «В связи со значительным снижением пассажиропотока перевозчиками принято совместное решение о сокращении подвижного состава на всех маршрутах. В настоящее время маршрут № 374 обслуживает одно транспортное средство», — объяснили в мэрии.

Ранее стало известно, что в Кургане общее количество автобусов уменьшится примерно на 20%. Городская мэрия рассматривает возможность возвращения регулируемого тарифа на автобусы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...