В Кургане жалуются на дефицит автобусов

В мэрии объяснили, что число автобусов на маршруте уменьшилось из-за снижения пассажиропотока (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане по маршруту №374 стал курсировать только один автобус. Об этой проблеме на портале «Обратись» написал житель Кургана.

По словам горожанина, пассажирам не хватает одного автобуса на линии. «Просим вас, пожалуйста, добавьте автобусы», — написал он.

Обратившемуся ответили представители администрации Кургана. «В связи со значительным снижением пассажиропотока перевозчиками принято совместное решение о сокращении подвижного состава на всех маршрутах. В настоящее время маршрут № 374 обслуживает одно транспортное средство», — объяснили в мэрии.

Ранее стало известно, что в Кургане общее количество автобусов уменьшится примерно на 20%. Городская мэрия рассматривает возможность возвращения регулируемого тарифа на автобусы.