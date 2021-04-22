После переезда в Курган многодетная мать лишилась денег и дома

Семья с детьми переехала с Севера в Курган, но не смогла купить дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Маргарина Нагиева после переезда в Курган осталась без жилья. Мать троих детей заявила, что отдала 3,5 млн рублей знакомой Марине за покупку дома, однако осталась ни с чем. Об этом Нагиева рассказала URA.RU.

«Знакомая предложила купить у нее дом. Мне казалось, что я ее хорошо знаю, доверяла, вместе в церковь ходили. Обе остались без родных. Но после того, как я отдала 3,5 млн рублей на погашение ипотеки за дом и ее кредитов, Марина перестала выходить на связь. Заявление на сделку купли-продажи дома из МФЦ она отозвала», — пояснила женщина.

Со слов Нагиевой и ее адвоката, при передаче денег женщина брала расписки с владелицы дома Марины. Однако та забрала их, поясняя, что знакомый юрист составит исковое, чтобы через суд передать Нагиевой дом, находящийся в залоге.

Нагиева 3 февраля подала заявление в полицию (копия талона-уведомления о приеме заявления есть в ред.). В нем женщина попросила правоохранительные органы оценить действия Марины. Сейчас сама Нагиева дала согласие на прохождение детектора лжи. При этом дом, который стал предметом спора, снова выставлен на продажу на одном из сайтов с недвижимостью.

Марина в разговоре с URA.RU подтвердила, что брала деньги у Нагиевой. Но потом продавать дом передумала и, с ее слов, заняла у подруг и отдала все средства Нагиевой обратно.

В пресс-службу областного УМВД URA.RU направило запрос. На момент публикации ответ не поступил.