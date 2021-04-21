Экс-мэр протестного пермского города решил идти в Госдуму

Владимир Хомяков примет участие в праймериз «Единой России» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Экс-глава Александровска (Пермский край) Владимир Хомяков, где власти два года не могли разрешить политический конфликт, заявился на праймериз «Единой России». Хомяков решил идти на выборы в Госдуму по одномандатному округу №60 («Кунгурский»), сообщает пресс-служба ЕР в своем telegram-канале.

«Участниками предварительного голосования на выборы в Госдуму стали […] Владимир Хомяков (одномандатный округ № 60)», — сообщает пресс-служба реготделения политической партии. Указано, что на предварительное голосование по этому же округу заявились Ирина Щербакова и Мария Хузягулова.

В беседе с корреспондентом URA.RU Хомяков подтвердил намерение участвовать в выборах в Госдуму. «Да, все правильно, я [участвую в праймериз] по одномандатному округу №60», — сказал Хомяков. Сейчас от этого округа депутатом в Госдуме является Дмитрий Скриванов. Он стал первым из пермских политических випов, кто заявился на предварительное голосование «Единой России».

Хомяков являлся мэром Александровска, после чего возглавил муниципальное предприятие «Теплоэнергетика» в этом же городе. Он также принимал участие в конкурсе на пост главы Александровского округа, который несколько раз срывался. Сейчас возглавляемое им МУП «Теплоэнергетика» пытается обанкротить ОАО «Александровский машзавод» — предприятие, являющееся для Александровска градообразующим. Праймериз «Единой России» пройдет на портале «Госуслуги» с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов завершится 29 апреля.