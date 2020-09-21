В финал конкурса по отбору главы прошли два претендента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крайне борьбу за кресло главы Александровского муниципального округа продолжат два претендента. Конкурс по отбору кандидатов на должность мэра состоялся во вторник, 22 сентября. Во второй тур прошли бывший глава Александровска Владимир Хомяков и депутат думы Александровского округа Ольга Лаврова. Об этом URA.RU сообщила заместитель председателя местной думы Надежда Мачихина.

«Комиссия определилась [с кандидатами]. В финал прошли Хомяков и Лаврова», — cказала Мачихина. Она добавила, что дата проведения заседания думы, на котором депутаты должны избрать главу, будет назначена сегодня.

Александровский округ, после преобразования муниципалитета, почти год остается без руководителя. Предыдущие три конкурса были признаны несостоявшимися. В этот раз принять участие в отборе главы территории изъявили желание восемь кандидатов. Семь из них были допущены до участия в конкурсе.

Жители Александровска неоднократно высказывали недовольство по поводу объединения двух территорий: Александровска и Яйвы, и последовавшей за этим оптимизацией школ и больниц. Еще одна точка напряжения в городе — Александровский машиностроительный завод. Градообразующее предприятие уже несколько лет испытывает финансовые трудности. Рабочие завода устраивают забастовки из-за не выплат зарплат.